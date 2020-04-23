Знаменитая украинская певица Анна Седокова удивила небрежным видом в свободном костюме лавандового цвета

Артистка появилась перед зеркалом в необычном свободном костюме собственного дизайна, под которым решила скрыть всю свою фигуру. А в подписи под новым кадром Анна заговорила о том, как планирует привлекать внимание возлюбленного и заниматься бизнесом одновременно, не теряя ни одного, ни другого, пишет Рoliteka.net.

«В женщине должно быть прекрасно все. И тело и мысли, и собственный банковский счёт. Как зарабатывать деньги самой и не лишиться семьи? Как не стать мужиком с яйцами в мире бизнеса. Финансы и планирование. Маркетинг, технологии и управление днём, а вечером любимая психология.

Вот такая программа прямых эфиров у меня на следующую неделю. Будем говорить с специалистами, которым доверяю лично я. Добавим в нашу карантинную жизнь немного образования?

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Поговорим о самооценке, почему она у нас низкая и что же с этим делать. Поговорим о многом, а вы хотите задать вопросы? И мне нужно название наших встреч. И хештег. Как же мы их назовём? Есть варианты?», - написала под новым фото артистка. Поклонники же довольно сильно удивились небрежномуви виду звезды. Нашлись и те, кто посчитал артистку толстой из-за костюма.

До этого звезда рассказала об интимной жизни, а также об опыте с девушками, полученным в постели. Так, во время беседы с рэпером Kyivstoner она заговорила о сокровенном: неожиданно раскрыла подробности интимной жизни .

«У меня был ужасный интим втроем, если честно. Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было интима, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период «ВИА Гры»», - раскрыла все карты звезда.

При этом она такде рассказала, что хотя это и был опыт, он получился не совсем удачным: «Проблема интима втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там. Я вообще люблю традиционную позу», - призналась звезда.

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