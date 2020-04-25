Знаменитая украинская певица Анна Седокова осудила коллегу Регину Тодоренко за скандал, вызванный "поддержкой" насилия над женщинами

Как известно, вчера скандал начался с того, что звезда высказалась в сторону осуждения женщин, подвергшихся домашнему насилию. «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — дерзко высказалась Тодоренко, за что тут же серьезно поплатилась. В стороне не осталась и Анна Седокова, решившая прокомментировать ситуацию, пишет Рoliteka.net.

Звезда заявила: то, что она услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье.

«Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной.

Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у неё мужчины. Я знаю, не мы с вами. Но рекламодатели и большие компании — да. Им всем нужна сладкая картинка, милая пара, обручальные кольца на руках; ребёнок, играющий на трёх музыкальных инструментах», - рассказывает Анна.

При этом она отвечает, что сейчас ее каждый день осуждают за то, что она в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера.

«И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали. Так это я . Как там говорится, «богатая и успешная». Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет.

Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть», - высказалась Анна, осудив поведение Тодоренко.

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