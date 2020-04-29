Скандальный российский актер Алексей Панин вновь оказался в центре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало фото, которое любимый актер Владимира Путина опубликовал в своем личном Instagram.

В частности, Алексей Панин похвастался снимком, на котором можно также увидеть его дочь в военной форме, стоящую в окружении съемочной группы.

Выяснилось, что фото было сделано в Саратове после окончания первого съемочного дня нового фильма "Я вернулся".

"Первые съёмочные дни моего фильма «Я вернулся». Народу так много, что мы с Никитой Джигурдой почти незаметны в толпе. Нюся вообще потерялась", - подписал Панин опубликованный снимок.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и предположили, что скандальный актер Алексей Панин мог вернуться с оккупированного Донбасса.

"Как может потеряться такая очаровательная девочка?)", "Епифанцева не видно!", "Я не один....нас пять миллионов","Леха, я п**дец как обрадуюсь,если ты действительно вернёшься на экраны!! Чел, ты лучший!", "Леха, ты из "ДНР" вернулся?", "Когда наконец-то ты вернёшся?", "Команда", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что ранее Алексей Панин покаялся перед украинцами за военную агрессию РФ. Он признал, что Кремль развязал войну на Донбассе и попросил прощения за это.

Ранее мы рассказывали, что Алексей Панин заявил, что хочет уехать из России с матерью и дочерью в Европу.

«Я хочу перевезти свою маму, свою дочку. Хочу, чтобы моя дочка воспитывалась не в советском-российском обществе, не в этом менталитете. Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», — признался Панин.

Мы также рассказывали, что, по словам Панина, гражданам России плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы "с голоду не сдохнуть".

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.