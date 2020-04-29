Скандально известный российский актер Иван Охлобыстин, открыто поддержавший военную агрессию против Украины, без пользы проводит время на карантине

Об этом пишет Politeka.net.

Судя по свежему видео, Иван Охлобыстин сильно "распух" на самоизоляции.

Соответствующие кадры ярый ненавистник Украины опубликовал в своем микроблоге Instagram.

"Разожрался за карантин, теперь кефир и гантели, благо до 15 мая эту прелесть продлили", - подписал он опубликованный видеоролик.

На кадрах можно увидеть, как распухший на карантине Иван Охлобыстин с помощью гантелей пытается хоть как-то избавиться от лишнего веса.

"Как разожрался, а пост?", "Примерно так я русского священника и представлял", "Пост был, а вы обожрались. Вот и верующий человек. Как так?", "На руках поборитесь со мной?", "Пупок качай", "Мужик, я с тебя ахреневаю", "Красота страшная сила", "Гладиатор...", "Батюшка, что с вами?", "Гантели можно бросить и оставить кефир", "Продлили - поплыли", - высмеяли его пользователи в комментариях.

Напомним, что Ивану Охлобыстину запрещён въезд в Украину, поскольку он неоднократно бывал на оккупированных территориях Донбасса и высказывался в поддержку российско-террористических войск "Л/ДНР".

Также ранее откровенный украиноненавистник Охлобыстин заявил, что терпение России по отношению к Украины может лопнуть.

"Мы всегда считали украинцев братским народом. Прощали им глупую жадность с хуторской хитростью в отношении нас, сданный немцам за 5 минут Киев и тысячи других обидных, но не критических мелочей. Чего только не случается в большой семье. Но всему есть предел", - заявлял одиозный актер.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.