Украинский комик, звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой признался, как однажды его провели вокруг пальца аферисты

Инцидент произошел в Луганске, когда Евгений был еще студентом. Об этом юморист рассказал в эфире шоу «2POPODCAST» на YouTube-канале.

Кошевой вспомнил, как приехал подавать документы на режиссерский факультет Луганского института культуры и искусств. Проходя мимо автовокзала артист напоролся на мошенников, которым отдал все, что у него было.

«Я помню, когда я первый раз приехал в Луганск, подал документы, сэкономил деньги и думаю: сейчас я на маршрутке как поеду домой, не на дизель-поезде 4 часа трястись, а за 45 минут как приеду! Мимо автовокзала прохожу, а мне: «Парень, парень, иди сюда. Подними стакан». Оп! «Давай 200 грн!». «Как?» «Ну, ты же поднял стакан!» И все, я отдал все, что было. Не то, что 200 гривен — у меня не было таких денег в жизни. Все, что было. Я говорю: «У меня больше нет!» — поделился актер.

Ранее мы сообщали, Кошевой резко отозвался о хейтерах в сети. В частности, особенно зацепило Евгений обвинения в "непатриотизме".

"Люди пишут разные комментарии под поздравительными какими-то... Есть одно какое-то г*вно. Какая им разница? Они этим живут! "Я наконец-то, думаю, что вы станете патриотом Украины". Для меня это оскорбительно. Я отреагировал только на это. Я написал, что если кто-то от меня что-то хочет, то, как сказал, какой-то чувак – судите меня тогда, когда ваша жизнь станет для меня примером", - заявил артист во время шоу «2POPODCAST».

Ситуация всколыхнула украинцев, которые кинулись обсуждать слова Кошевого:

"Подняли хорошую тему про хейт. Это очень актуально. Особенно у детей, их обижают за всё, даже за музыкальные вкусы🥺"

"Вы хейтерам более охотно отвечаете, чем фанатам. Тут даже позвонить хейтеру попытались. Из-за этого хочется самой хейт написать. Недаром говорят, что хейтер — это латентный фанат".

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят"

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в..."