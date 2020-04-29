Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала пикантные кадры из вечеринки, которую посетила в образе женщины-кошки

Певица находится дома на самоизоляции уже много недель. Вместе со своим мужем Константином Меладзе и младшей дочерью женщина проводит время на карантине самым разным образом. Чтобы продолжать интриговать поклонников на своей странице в Инстаграм, Вера активно делится с фолловерами кадрами из отдыха и вечеринок, произошедших немногим ранее. В этот раз она показал, как веселилась с подругой, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Брежнева поделилась в разделе Стори кадрами, на которых предстала в довольно дерзком и не типичном для себя наряде. Вера появилась в чувственном и необычно-серьезном образе, демонстрируя стройную фигуру в шикарном наряде, подчеркивающем ее стройную фигуру.

На модной вечеринке с подругой певица появилась в образе Женщины-Кошки. Вера нарядилась в облегающий латексный черный костюм, подчеркивающий достоинства стройной фигуры. Свой образ артистка дополнила маскарадной маской с кошачьими ушками.

На праздничном мероприятии Вера Брежнева продемонстрировала чудеса пластики и соблазнения коллеги, после чего мило посмеялась. Отметим, сама Брежнева уже заявила, что скучает по таким временам и ей не хватает этого веселья.

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

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