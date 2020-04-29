Украинская певица MARUV показала серию кадров из домашнего концерта, на котором засветилась в неожиданном образе

На своей странице в социальной сети Instagram в разделе Стори Анна представила записанный прямой эфир с поклонниками. В новом эфире артистка решила дать небольшой онлайн-концерт, однако удивила небрежным и неухоженным видом, сообщает Politeka.

После того, как девушка оказалась на самоизоляции и сидит дома на карантине с мужем, она очень редко выставляет новые фото и видео. В разделе Стори звезда в основном публикует небольшие видео. А вот во время онлайн-концерта, который звезда запланировала заранее, ей не удалось скрыть лишнее.

Девушка появилась с небрежной прической с эффектом "мокрых волос", торчащих в разные стороны без укладки и в обычном обтягивающем гольфе с черными штанами. Из-за неужачной позы, которую приняла звезда, сидя на диване, стал виден ее лишний вес и заметно поправившийся живот. Несмотря на все усилия, девушек не удалось это скрыть. Сама девушка с привычным макияжем и ярко подведенными глазами выглядела заметно иначе, нежели на своих последних снимках их фотосессий.

До этого Анна показала, как позировала с платком на голове с необычным принтом, кожаных перчатках с тонким серебристым узором и в аккуратном платье белого цвета в черный горошек. Главной изюминкой образа стала именно прическа звезды, о чем тут же упомянули комментаторы:

«Babe is on fleek😜», – подписала фото Корсун, отметив всех, кто создал ее новый образ .

«Шикардос😍😍😍😍», «Синие косички - это любовь💙💙💙 Уже скучаем по ним😣», «Если снять с головы синюю каракатицу, то будет прикольно», «Love you ❤️❤️❤️», «косынка шикарная!!!!», «Найди рифму к слову красотка?» «Очко всевидящее на платке, ты тоже с ними.», «💫✨🌟красотка🌟😍 даёшь синие волосы снова✊😊 очень они тебе идут🔥🔥🔥🔥🔥🔥».