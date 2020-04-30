Многие звезды признались, что на карантине смогли посвятить много времени своим детям. Но есть и те, кто как раз сейчас находится в ожидании первенца или пополнения в семействе

Politeka.net вспоминала, кто из украинских и западных звезд ждет ребенка и как переживает карантин в интересном положении.

Украинская звезда Джамала беременна вторым ребенком. Сейчас артистка находится на последних месяцах и устраивает домашние фотосессии, которые обязательно сохраняться на долгую память.

«Сама нежность», - пишут поклонники в комментариях у звезды.

Певица Alyosha ждет третьего ребенка. С солистом группы «Антитела» Тарасом Тополей они уже воспитывают двоих сыновей Романа и Марка. Как призналась певица, они планировали третьего ребенка.

Супермодель Джиджи Хадид скоро впервые станет матерью. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на инсайдеров. Отец ребенка – певец Зейн Малик, с которым звезда встречалась с 2015 года с небольшими перерывами.

Звезда «Квартал 95» Вера Кекелия в скором времени тоже станет матерью. Она делится с поклонниками невероятными фотосессиями.

Певица Кэти Перри ждет ребенка от голливудского красавчика Орландо Блума.

Дочка Арнольда Шварценеггера Кэтрин в скором времени тоже станет матерью. Ее муж – известный голливудский актер, звезда «Стражей галактики» Крис Пратт.

Напомним, что беременная певица Alyosha поразила признанием о третьем ребенке от Тополи, фото: "Не мое решение".

Как сообщала Politeka, Джамала похвасталась подросшим сыном-красавцем: «Будущий артист, как и мама».

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" снялась без белья на последнем месяце беременности: "Береги свою крошку".