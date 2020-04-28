Джамала умилила зворушливим відео зі своїм сином Еміром, який намагається виконати одну з її пісень

Популярна українська співачка періодично радує своїх шанувальників зворушливими кадрами сімейної ідилії. Новим відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах її син Емір пробує виконати пісню My Lover. Хлопчик під керівництвом мами старанно співає в мікрофон, пританцьовуючи під музику.

У підписі до відео Джамала пояснила, що таким чином вона під керівництвом сина готується до свого онлайн-концерту, який відбудеться вже 29 квітня.

«Ви думаєте, співати концерт вдома легше? Ну, це не сцена, не шоу? Щооооооо? Я вам скажу, що точно НІ! По-перше, не вистачає вас - моїх слухачів нашого обміну енергією. Онлайн - шалена сила! По-друге, ти самостійно готуєш світло, відео, звук, хвилюєшся, щоб посилання підвіва, трансляція не зупинилася. В-третіх, тобі «допомагають» твої домашні - дитина і навіть собака… А у нас підготовка йде повним ходом! Керує процесом Емір-Рахман», - написала Джамала.

Шанувальники не змогли пройти повз таких кадрів.

«Діти і музика — свято вдома! Супер!», «Ааа клас», «Дуже крутий малюк майбутній артист як і мама», «Емір буде навалювати татарський реп я прям це бачу», - пишуть люди.

Нагадаємо, вагітна Джамала в повітряному платті, забралася з ногами на стіл, Остапчук не встояв.

Як повідомляла Politeka, вагітна Джамала зважилася на несподіване зізнання: "Одне страждання і відсутність сну".

Також Politeka писала, що Джамала вразила бездонним декольте в весільному платті: "куди дивиться чоловік?".