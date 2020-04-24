Артистка залишилася в одному плащі під час фотосесії

Молода українська артистка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу" похвалилася жаркими кадрами на останньому місяці вагітності

Зовсім скоро артистка разом зі своїм чоловіком Романом стане вперше батьками. Незважаючи на насичені будні, зірка встигає зайнятися творчістю, зніматися в різних фотосесіях і навіть випустила домашній кліп в умовах карантину, передає Politeka.net.

В цей раз спокуслива зірка з'явилася в новому образі. На серії нових кадрів, представлених на сторінці в соціальній мережі Instagram, зірка з'явилася в шовковій сукні гірчичного кольору, засвітивши круглий животик. Трепетну весняну фотосесію на рожевому тлі Віра доповнила ніжним макіяжем.

Шанувальники у свою чергу тут же захопилися новими кадрами:

«Гарна моя👏❤️», «очі з цим платтям - ох🔥😻», «Яка ви чарівна! 💛🧡💜», «4 фото супер!», «Ви дуже гарно виглядаєте 🌼», «Матуся💛💛💛», «Красуня чарівна 🌸», «👍👍😊 Бережіть себе крихітку !!», «Блакитні очі😍», «Чудово», «Сама красива фігура 😍», - написали користувачі.

До цього зірка "Кварталу" з'явилася в природному вигляді без макіяжу і в піджаку на голе тіло. В такому ж чорному піджаку з'явився і супруз артистки, приємно підкоривши шанувальників:

«Парочка налаштована серйозно;) Все вимили, себе викуповували - чистий же четвер, купили яйця, дріжджі, ванілін і все, що потрібно для Великоднього пирога! ⠀ Найголовніше досягнення крайніх днів - навчили батьків користуватися FaceTime!

Підготували їх до сімейного свята Пасхи відео дзвінком;)))) ⠀Єдине, що через екран телефону не обнимешься і не померяешься міцністю яєць😂 А так все у нас зашибісь! #ромаивера #великдень», - написала Кекелія під новим постом.

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