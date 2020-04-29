Известная украинская модель Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", пожаловалась на карантинную "диету"

На фото Лера позировала в кроссовках и розовых шортиках, усевшись на пятую точку. Образ Товстолес дополнила весенней курткой и стильными очками. Для более соблазнительного фото, звезда приоткрыла рот и положила в него палец. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отьела Ляшки на карантине", - написала Лера под фото.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили почти 800 лайков и написали несколько комментариев:

"Теперь будешь как Fat Elefante", "Ты очень красивая", "И это только ляшечки", "Прекрасные ляшки".

Ранее мы сообщали, что Лера Товстолес в точности повторила макияж, который любила делать еще на первом курсе.

Артистка поделилась свежим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою внешность семилетней давности. Красотка постаралась повторить именно тот макияж, который любила делать раньше - "на все случаи жизни".

Сообщалось, что Лера Товстолес похвасталась красивым телом.

Одна из бретелек топа, соскользнула с плеча, что придало образу некой пикантности.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на рельефы артистки - ее тонкую талию и упругий живот.

Лера улыбнулась, закинув ногу на стул, тем самым расставив ноги.

Напомним, горячая звезда из "Квартала 95" приспустила платье и похвасталась рельефами

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