Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала новое фото в Инстаграм

На фото Лера позировала в белом топе и коротких шортах или чем-то подобном. Образ Товстолес дополнила красными каблуками и очками. Волосы в этот раз актриса оставила распущенными. На фоне можно увидеть вешалку и вещи, скорее всего в гардеробной. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"УМОЛЯЮ ПОДЕЛИТЕСЬ ХОРОШИМ СПИСКОМ СЕРИАЛОВ И ФИЛЬМОВ. Я уже все наверное пересмотрела и шлак тоже . Вот что я посмотрела за время карантина : -фильм «платформа».

-2 сезон сериала «Шучу» - книга «Дальше живите сами» , «люди, которые играют в игры» - 3 подписалась на канал «сила книги» в телеграмме, слушаю там что-то постоянно. Пользуйтесь, все очень даже", - написала Лера.

Фанаты успели поставить почти 400 лайков и написали несколько комментариев:

"Мажор (сериал)", "Сериал «Династия» 1985 года и 2017 года, «Форс-мажоры», "Ривердейл ,топ сериал".

Ранее мы сообщали, что звезда "Квартал 95", модель и юмористка Лера Товстолес отметила 11 апреля 25-летие, решив увековечить событие откровенной фотосессией.

Красотка поделилась свежим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в вызывающем образе.

Лера надела белый топ и черные штаны, в которых забралась в пустую ванну. Модель сверкнула аппетитным животиком и шикарной зоной декольте.

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