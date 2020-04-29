Популярный певец Стас Шуринс объяснил, почему в 2013 году экстренно покинул Украину

Откровенное заявление исполнитель сделал во время прямого эфира с Лесей Никитюк, передает Politeka.net.

Победитель проекта "Фабрика зірок-3" и "Танці з зірками-4" Стас Шуринс, получивший популярность в прошлом десятилетии, вынужденно переехал в другую страну, и лишь сейчас приоткрыл тайну своего "побега".

Как известно, в 2013 году Стас Шуринс вместе с женой переехали в другую страну и объяснили, что это связано с тяжелой политической ситуацией в Украине.

Но как оказалось, Стасу Шуринсу пришлось уйти из шоу-бизнеса, поскольку у его жены Виолетты обнаружили рак мозга.

"История грустная, но сейчас уже все хорошо. В октябре того же года ей сделали операцию. В ноябре 2013-го я даже успел презентовать альбом, и все - тур, который был запланирован на 2014-й, слетел, мы остались вообще без денег. Нам даже не на что было снимать квартиру в Украине", - откровенно признался популярный певец.

Он также признал, что они были вынуждены переехать из-за финансовых проблем и курса реабилитации, в котором нуждалась Виолетта.

"Мы переехали в Германию, здесь живут родители супруги. Чтобы уладить формальности с документами, мне даже пришлось работать там почтальоном. Жена успешно прошла реабилитацию, а я после вынужденной творческой паузы пошел на проект The Voice of Germany и стал его финалистом", - продолжил Стас Шуринс.

Подытоживая, певец добавил, что его жена Виолетта уже хорошо сейчас чувствует, а тяжелая болезнь находится в стадии ремиссии.

Ранее мы рассказывали о трагедии в семье победителя шоу "Голос країни" Ивана Ганзера. Певец признался, что его мама долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но рак оказался коварнее.

Победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" заявил, что его уже покойная мама очень много сделала для того, чтобы он стал успешным артистом в Украине.

"Так случилось, что на "Голосі країни" все видели папу, но на самом деле мама очень много сделала для того, чтобы я, собственно, сейчас был тем, кем я есть сейчас", - признался он в общении с журналистами.

Напомним, что победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

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