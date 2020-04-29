Популярный певец Стас Шуринс объяснил, почему в 2013 году экстренно покинул Украину
Откровенное заявление исполнитель сделал во время прямого эфира с Лесей Никитюк, передает Politeka.net.
Победитель проекта "Фабрика зірок-3" и "Танці з зірками-4" Стас Шуринс, получивший популярность в прошлом десятилетии, вынужденно переехал в другую страну, и лишь сейчас приоткрыл тайну своего "побега".
Как известно, в 2013 году Стас Шуринс вместе с женой переехали в другую страну и объяснили, что это связано с тяжелой политической ситуацией в Украине.
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Но как оказалось, Стасу Шуринсу пришлось уйти из шоу-бизнеса, поскольку у его жены Виолетты обнаружили рак мозга.
"История грустная, но сейчас уже все хорошо. В октябре того же года ей сделали операцию. В ноябре 2013-го я даже успел презентовать альбом, и все - тур, который был запланирован на 2014-й, слетел, мы остались вообще без денег. Нам даже не на что было снимать квартиру в Украине", - откровенно признался популярный певец.
Он также признал, что они были вынуждены переехать из-за финансовых проблем и курса реабилитации, в котором нуждалась Виолетта.
"Мы переехали в Германию, здесь живут родители супруги. Чтобы уладить формальности с документами, мне даже пришлось работать там почтальоном. Жена успешно прошла реабилитацию, а я после вынужденной творческой паузы пошел на проект The Voice of Germany и стал его финалистом", - продолжил Стас Шуринс.
Подытоживая, певец добавил, что его жена Виолетта уже хорошо сейчас чувствует, а тяжелая болезнь находится в стадии ремиссии.
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Победитель первого сезона вокального шоу "Голос країни" заявил, что его уже покойная мама очень много сделала для того, чтобы он стал успешным артистом в Украине.
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Напомним, что победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.
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