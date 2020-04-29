Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская удивила очередной переменой во внешности

После введения карантина артистка решила остаться дома дома на самоизоляции, однако это не мешает ей поражать новым имиджем, хвастаться кадрами из фотосессий и делиться своими секретами красоты. В этот раз певица сразила очередным новым имиджем, однако сразу же получила волну критики, информирует Рoliteka.net.

Сначала Слава предстала на новом фото в одной рубашке на голое тело и продемонстрировала не только свой смелый образ без белья, но еще и «новое» лицо - очевидно звезда снова прибегла к уколам красоты. На своем основном профиле певица показала портретный снимок, который массово раскритиковали фололверы.

Многие просят девушку прекратить «пичкать себя силиконом».

«Карантин #хватит 😂🤣» - шуточно подписала певица новый кадр.

А вот что написали фанаты Каминской:

«Моя любимая❤️🙏🏻🙏🏻», «Сильно красивая 😍», «Хватит силикона !», «Да, у Славы свои губы. А если Вас это так удивляет, советую посмотреть ее детские фото! Они есть и в профиле, и в сети. Смешного ничего не вижу», «Но по-моему сейчас надутыми губами никого не удивишь и они практически у всех», «Джоли по образу ❤️», «Фатит фатит)))», «Все норм. Выживут только бюджетники😂».

До этого артистке удалось удивить фото с модной сумочкой, за которую звезду жестко раскритиковали.

«Запускаю свой help center, чтобы делиться с вами крутыми украинскими брендами, пока они переживают не лучшие времена🤞🏼 Я люблю всё оригинальное, особенное, авторское, чтобы больше ни у кого — тут я попала по адресу🤣

У меня есть несколько сумокэтого бренда, они запросто дадут фору мировым брендам. Не буду рассказывать о крутом качестве – это видно с первого взгляда – как обработаны швы, отшлифовано дерево, как аккуратно и плавно выкроена форма. Уверена, что оригинальные сумки могут «сделать» весь образ, даже если вы в total black и старых кедах», - пишет Слава под новым фото.

Поклонники тут же раскритиковали звезду: «Слава, каждая девочка не сможет 🤪цены не для каждой девочки 😂😂😂 типа, поживу полмесяца на улице, и накоплю на сумочку ))) «Я покупала у них очки ещё 🔥», «Слава, волосы растут как на дрожжах», «Да, сложно сейчас творчеству😢», «С лицом что-то странное», «Блин 😒 у звёзд закончились деньги ?! ((((( реклама на рекламе o my God(».

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья