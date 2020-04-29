Кончита Вурст, Верка Сердючка, Монро и многие другие звезды создали себе эпатажные сценические образы, в которых иногда трудно узнать реального человека.

Politeka.net показывает, как в реальной жизни выглядят люди, славу которым принесли травести образы.

42-летняя травести-дива Монро успела предстать перед украинцами и как телеведущая, и как актриса, и певица, и блогер.



Монро признается, что несмотря на то, что называет себя в женском роде, она «не является типичным трансгендером», а считает себя скорее гендерквир персоной.

На своей страничке в Instagram Монро активно делится со своими подписчиками кадрами из жизни, советами по питанию и уроками макияжа.

Поклонники «Евровидения» вряд ли забудут выступление Кончиты Вурст, которое в 2014 году принесло Австрии первое место. На "бородатую женщину" вместе с популярностью и признанием таланта одновременно свалилась волна негатива и критики.



Сейчас Томас Нойвирт (настоящее имя певца) потихоньку отходит от образа эпатажной Кончиты. Артист часто делится с поклонниками домашними фото и видео, где предстает в обычной одежде, без косметики и длинных локонов.

46-летний Андрей Данилко, который прославился на весь мир, выступив на "Евровидении" в образе колоритной Верки Сердючки, в жизни очень скромный, одинокий и даже депрессивный человек.

Во время нацотбора на Евровидение 2020 от Украины Андрей Данилко напугал поклонников опухшим видом, что породило слухи о серьезных проблемах артиста с алкоголем.

На сцену артист не выходит без ярких костюмов и солнцезащитных очков, а в реальной жизни отдает предпочтение простым синим джинсам, свитерам и бейсболкам.

Сценическая мама Верки Сердючки актриса Инна Белоконь на самом деле очень миловидная женщина и на своей странице в Instagram часто делится кадрами из реальной жизни.

Напомним, Андрей Данилко после нервного срыва устал молчать и решился на откровение о Сердючке.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Кончита Вурст разделась и примерила маску из латекса: "Горячий мужчина".

Также Politeka писала, что травести-дива Монро потрясла видом без одежды, фанаты в восторге.