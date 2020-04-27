Известный артист и шоумен Андрей Данилко рассказал, почему ему надоел образ бойкой Верки Сердючки и он сам себя довел до депрессии

В шоу «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева и Григорий Решетник, являющиеся ведущими проекта, решили выяснить, с какими трудностями столкнулся известный артист, сообщает stb.

Рассказывая о своем прошлом, Андрей упомянул, что изначально в школе он был тем еще прогульщиком, поэтому приходилось выкручиваться: то анализы сдавал, то в военкомат ходил. Это помогало ему в импровизациях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В то время, как артист отправился после долгих сомнений на Евровидение, он и не ожидал, какая слава его ждет. Знаменитая Верка Сердючка оказалась очень востребована и начала гастролировать по городам. И хотя гонорар артиста вырос, времени на то, чтобы отдохнуть и побыть Андреем, у артиста не осталось. Это изводило звезду, который хотел побыть один и подумать о самому себе.

«У меня на нервной почве обсыпало лицо, и я даже не мог загримироваться. Я выдавливал из себя все шутки, и это было неорганично. Будто бы Данилко просто переоделся в Верку Сердючку. Помню, я прятался в туалете, чтобы просто побыть одному. Я не был готов к такому вниманию», – вспоминает Данилко.

Сам он отмечает, что в обычной жизни он молчаливый и одинокий. Его депрессия началась как раз после беспрерывных гастролей. Именно поэтому артист прекратил свою карьеру и решил отдохнуть и посвятить себя самого себе же, своим мыслям. Образ «Верки» отнимал у него слишком много сил.

Ранее в интервью Андрей Данилко заявил, что независимо от языка в повседневной жизни, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины. Однако граждане страны знать государственный язык обязаны.

Патриот. Это слово столько сегодня используют в манипуляциях. Именно используют. Я патриот. Но не хочу употреблять это слово, оно будто запачканное", - считает Данилко.

Артист также отметил, что его патриотизм заключается прежде всего в чувстве любви.

"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец. И не в языке здесь дело. А в отношении. Если ты в вышиванке грабишь страну - это патриотизм? Или сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - спросил он.

Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.

Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.

Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.