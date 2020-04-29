Известный индийский актер Ирфан Кхан ушел из жизни в возрасте 53 лет

Эту информацию обнародовало издание The Variety.

Известно, что трагедия произошла сегодня, 29 апреля.

Популярный актер Ирфан Кхан, известный по ролям в голливудских и болливудских фильмах, за день до смерти угодил в реанимации.

По информации СМИ, звезду госпитализировали в реанимационное отделение с инфекцией толстой кишки, но медикам его спасти не удалось.

"Невероятный талант ... добрый коллега ... плодотворный вкладчик в мир кино ... оставил нас слишком рано ... создав огромный вакуум", - отреагировал на печальную новость его коллега по цеху Амитабх Баччан.

Стоит отметить, что Ирфан Кхан начал сниматься в кино в 1998 году, появившись в индийском фильме "Салам, Бомбей", но главный прорыв случился в 2004-м: тогда он сыграл Макбета в фильме "Макбул" Тигманшу Дулия.

Мировую популярность актер получил после роли в фильме "Миллионер из трущоб". После ошеломительного успеха Ирфан Кхан получил важные роли в таких шедеврах Голливуда, как "Жизнь Пи", "Новый Человек-паук", "Мир Юрского периода" и "Инферно".

Дата официальной церемонии прощания с известным индийским актером пока не сообщалась.

Ранее мы рассказывали о смерти американского актера украинского происхождения Дмитрия Дьяченко.

По информации журналистов, тело Дмитрия Дьяченко нашли 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич (штат Флорида).

Семья звезды Голлдивуда подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как Дмитрий Дьяченко несколько дней не выходил на связь с родственниками.

Как утверждают СМИ, смерть актера не связана с китайским вирусом. Более того, силовики не обнаружили признаков насильственной смерти.

Популярность в Голливуде актер приобрел после того, как сыграл в фильме ужасов "Запретная зона", где он сыграл гида по Чернобыльской зоне.

Напомним, Куриленко, Хенкс и другие звезды, которые заболели вирусом из Китая: фото с «заточения»

Как сообщала Politeka, внезапно умер легендарный актер: поклонники "Звездных войн" и "Властелина колец" скорбят.

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