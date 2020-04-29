Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, какие вкусные блюда помогают ей худеть дома
Артистка решила провести специальный марафон для девушек после многочисленных комментариев под ее постами с сериями тренировок дома. Звезда поняла, что проводить периодические тренировки в социальной сети Инстаграм ей мало и подготовила темы на каждый день, которые она хочет обсудить с фанатами в ближайший месяц, пишет Рoliteka.net.
Так, в этот раз Анастасия рассказала о топе вкусных блюд, которые она старается готовить дома для того, чтобы похудеть и взбодрить организм:
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«Как и обещала, делюсь рецептами полезных завракобедов и моих любимых пп-сладостей! Все это я готовлю не часто, но иногда все же балую себя такими полезными вкусностями! Сохраняйте, чтобы не потерять 📎
🥑Соус гуакамоле. Моя большая мексиканская любовь!
Разминаем вилкой 1 авокадо
Выдавливаем сверху 2 ч.л. лимона
Измельчаем 1-2 зубчика чеснока
Режем маленькими кубиками 1 помидор
Добавляем мелко порубленную кинзу - 1-2 веточки и мелко нарезанную ¼ часть красной или репчатой луковицы
Солим (половина ч.л.)
Едим как салат к мясу на гриле, слабосоленой рыбе, яичнице, или мажем на цельнозерновой хлеб
🍲Митболы с курицей и кабачком
Измельчаем в блендере 1 куриную грудку
Добавляем 1 мелко нарезанный или натертый кабачок
Добавляем по вкусу сыр (твердый нежирный/ творог 0-5 %/ мягкий творожный)
Солим, перчим, добавляем специи по вкусу
Запекаем в духовке 25 минут при 180%
🐟Рыба в духовке или на гриле с очень вкусным соусом
Берем рыбное филе (у меня это обычно сибас, дорадо) или любая другая белая рыба
Делаем соус : 1 ст.л французской горчицу смешиваем с 1 ст.л. соевого соуса.
Маринуем рыбу в этом соусе 40 минут и потом запекаем 15 минут при 180%
🍡А теперь сладости, которые в умеренных количествах не скажутся на фигуре и будут полезны организму :
🌰 ПП-конфеты
100 г кураги
100 г любых нежареных орехов (орехи всегда нужно в воде замачивать перед употреблением)
100 г фиников (ищите матовые, а не вареные в сахарном сиропе)
Все ингредиенты измельчаем в блендере и формируем маленькие шарики. Обваливаем в кунжуте/кокосовой стружке/порошке какао, а лучше - кэроба Храним в холодильнике
🍨ПП-мороженое
1 авокадо
50 г любых сырых орехов
цедра половины лайма (можно лимона)
100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 1 банан
1 ст.л. сиропа агавы или меда
Все ингредиенты вместе измельчаем в блендере, перекладываем полученную массу в формы и замораживаем на 3-4 часа. Мороженое получается нежное, сливочное и очень вкусное!», рассказала под постом Анастасия.
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть
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