В украинском шоу-бизнесе очень много красивых женщин, которые ежедневно балуют своих поклонников порцией красоты и нежности

Politeka.net вспомнила самых красивых блондинок украинского шоу-бизнеса, которые могут посоревноваться друг с другом в красоте и соблазнительности.

Тренер шоу «Голос країни» Тина Кароль сегодня является одной из самых обсуждаемых артистов в Украине. Все дело в ее отношениях с молдавским исполнителем Даном Баланом, которые они до сих пор держат в тайне.

Оля Полякова когда-то присвоила себе звание «главная блондинка Украины». Впрочем, до сегодняшнего дня она является одной из самых ярких артисток на украинской сцене.

Телеведущая Леся Никитюк стала мега-популярной не так давно, но уже сегодня за ней следят миллионы. Девушка покорила зрителей своей простотой и чувством юмора. Кроме этого, Леся умеет удивить соблазнительными образами.

«Прям Голливуд», - оставили ей комментарий под одним из откровенных фото.

А вот ее коллега, телеведущая Ольга Фреймут, известна своей сдержанностью и интеллигентностью. У нее очень необычная внешность.

Певица Светлана Лобода тоже входит в топ-5 блондинок Украины, так как на сегодняшний день она безумно популярна в Украине и странах СНГ.

Напомним, что Кароль растрогала признанием о покойном муже и показала редкое фото: «Иная близость».

Как сообщала Politeka, Никитюк разболтала Поляковой грязные подробности о "Танцях з зірками": "Максим, что-то в колено давит".

Также Politeka писала, что Каменских, Лорак, Никитюк и другие звезды показали, кто из них красивее по утрам без макияжа: "Отпад!".