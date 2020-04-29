Телеведущая описала, как и к кому прижималась

Украинская телеведущая, участница шоу "Танці з зірками" Леся Никитюк поделилась с певицей Олей Поляковой интимными переживаниями

Как передает Politeka.net, Никитюк сыграла с Поляковой в "Правду или действие" в прямом эфире в соцсети Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Отвечая на один из каверзных вопросов, телеведущая намекнула на впечатляющее мужское достоинство партнера по "Танцам", хореографа Максима Ежова.

"У нас ничего не было, но когда мы танцевали, нужно было прижиматься центром и лобковой костью к партнеру. (...) Я говорю: Максим, мне что-то в колено давит. Нигерийцы, они такие", – без капли стыда поделилась Никитюк.

Ранее мы сообщали, телеведущая обратилась за помощью в киберполицию, став жертвой мошенников, которые решили нажиться на ее известном имени. В частности, в сети появились объявления о розыграше автомобиля с использованием фото Никитюк.

«Уважаемые организаторы, давайте договариваться! Прекратите этот развод!», - сообщила Леся в "сториз". - Ребята, я обращаюсь к вам чисто по-человечески. Напишите мне и скажите, сколько вам нужно денег, чтобы мне перестали писать тысячи людей и говорить, что я бросила их на деньги. Сколько вам нужно гребанных денег? Напишите, я готова вам заплатить, чтобы вы закончили этот развод".

Кроме того мы рассказывали, недавно Никитюк устроила весеннюю фотосессию в коротком топике. Звезда позировала рядом с цветущим деревом, сверкнув плоским животом.

"Цвіту і пахну", - лаконично подписала жаркие фото Леся.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.