Тіна Кароль поділилася зворушливим постом в річницю смерті свого чоловіка Євгена Огіра

Непоправна трагедія сталася в сім'ї популярної української співачки в цей день рівно сім років тому. Тоді від раку шлунка помер її чоловік, продюсер Євген Огір. Кароль пізніше зізнавалася, що дуже важко пережила його втрату і навіть думала про те, щоб покінчити з собою, однак врешті-решт їх син Веніамін допоміг їй рухатися далі.

Як повідомляє Politeka.net, в річницю трагедії співачка опублікувала у своєму Instagram пост, присвячений чоловікові. Вона поділилася знімком Огира, на якому той задумливо дивиться на море. Це фото до цього особливо не світилося в мережі.

«Інша близькість, їй 7 років», - підписала фото артистка.

На момент смерті чоловіка Кароль було 32 роки. Вони з Євгеном прожили в шлюбі п'ять років.

Раніше ми писали про те, що Кароль заявила, що не можна ділити Україну на частини, проливаючи кров, відбираючи те, що багато років їй належало.

"Я проти будь-якої війни. Коли люди кажуть: "Це ж все одно сепаратисти" - то страшно! Загинули люди! А сльози матерів однакові ж. З іншого боку, не можна ділити Україну!" - вважає Кароль.

Обговорення ситуації на сході країни викликала у Тіни бурю емоцій, адже Кароль – єдина українська співачка–володарка державної нагороди за миротворчі місії в 2006 році в Іраку та Косово.

Нагадаємо, Кароль розповіла про своє ставлення до конфлікту на Донбасі: "Не можна віддавати територію України".

Як повідомляла Politeka, Кароль і Балан видали свої почуття, пристрасть спалахнула з новою силою.

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