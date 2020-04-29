Знаменитости по-разному относятся к своим родинкам: кто-то безжалостно от них избавляется, а некоторые, наоборот, делают их своей визитной карточкой
Рoliteka.net предлагает поближе взглянуть на родимые пятна звезд и оценить, кому они действительно к лицу.
Диту фон Тиз уже невозможно представить без родинки под левым глазом. Королева бурлеска точно знает, что в ее случае родинка — это изюминка.
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Когда Синди Кроуфорд только начинала модельную карьеру, продюсеры настоятельно рекомендовали ей удалить родинку над губой, на первых профессиональных фото ее "замазывали". Но Синди не стеснялась и сделала родинку своей визитной карточкой.
Анджелина Джоли — одна из самых красивых женщин мира, и небольшая родинка на лбу смотрится гармонично и только дополняет эффектный образ Энджи.
Сара Джессика Паркер наслушалась много критики из-за внешности. Звезда «Секса в большом городе» не выдержала и удалила родинку на подбородке, которая навсегда запомнилась поклонникам Керри Бредшоу.
Вера Брежнева никогда не стеснялась показывать свою естественную красоту без макияжа и заметная родинка под губой ее ничуть не смущает.
Ани Лорак очень трепетно относится к своим родинкам и страшно возмущается, когда редакторы глянцевых журналов закрашивают их в фотошопе.
Американская актриса и модель Ева Мендес, покорившая голливудского красавчика Райана Гослинга, довольна своей родинкой на левой щеке и выбирает для фото ракурсы, на которых ее видно.
И, конечно же, знаменитая родинка Мэрилин Монро. Пятнышко на правой щеке придавало легендарной блондинке еще больше соблазнительности и шарма.
Напомним, Брежнева похлопала себя по груди и показала, в чем ходит перед Меладзе.
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