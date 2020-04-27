Известная украинская певица Ани Лорак показала новый образ и Стаса Михайлова

На фото Лорак стоит в черном платье. Каролина руку положила на талию, а Стас в это время ее обнимал. Волосы у певицы были собраны в узел. Михайлов был в рубашке и пиджаке черного цвета, а также белых штанах. Певец дополнил образ черными очками. Пара улыбалась на камеру, если Лорак сдержано, то Стас был доволен. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, Стас. Всех благ", - написала Каролина под фото.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Лорак опубликовала фото в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Сообщалось, что известный российский певец Филипп Киркоров показал повзрослевших детей, чем умилил своих поклонников.

Поп-король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм новым снимком, который сделан в домашней обстановке, в окружении своих детей.

Филипп Киркоров с 8-летней дочерью Аллой Викторией и 7-летним сыном Мартином позируют перед ноутбуком. Компанию им составила дочь близкой подруги артиста Ани Лорак София.

Сообщалось, что знаменитая артиска Ани Лорак похвасталась провокационными кадрами из последней фотосессии в одном лифчике.

Каролина предстала перед поклонниками на серии фото в необычном виде. Звезда позировала с ярким макияжем на лице, скрывающем ее полные щеки, а также отметилась новой - "старой" - прической, нарощенными волосами, уложенными в легкие волны без заколок или резинок.

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