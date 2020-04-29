На экранах мы привыкли видеть голливудских звезд в самом лучшем виде, но артисты тоже не идеальны, и у многих есть весьма неожиданные недостатки

Рoliteka.net собрала знаменитостей с вредными привычками, за которые их близким приходится краснеть.

Голливудский актер и эталон мужской красоты Брэд Питт, как оказалось, тоже не без изъяна. Артист неоднократно заявлял, что постоянно ковыряет уши и нос. Даже на красных дорожках и во время интервью актер не может сдерживать эти привычки.

Брэд Питт

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Популярная певица Кэти Перри имеет серьезные проблемы с газами в кишечнике. Певица не раз говорила, что много пукает. Правда, Кэти и ее звездного жениха Орландо Блума это ничуть не смущает: что естественно, то не безобразно.

Меган Фокс с помощью пластической хирургии поработала над внешностью, но от мерзких привычек не отказывается. Звезда «Траснформеров» призналась, что постоянно разбрасывает грязную одежду и частенько забывает смыть за собой в туалете. 

Бен Аффлек считается самым известным алкоголиком Голливуда. Из-за пагубной привычки Бен потерял семью, и роль Бэтмена ему больше не светит. Сейчас актер вернулся к нормальной жизни после очередного курса реабилитации и крутит роман с на 16 лет младшей актрисой Аной де Армас.

Роберт Паттинсон часто появляется на публике с грязной головой и неприятным запахом тела. Звезда "Сумерек" признался, что не любит гигиенические процедуры.

Паттинсон совсем не стыдится своей неряшливости: "Я не убираю квартиру, потому что мне наплевать. У меня есть квартира, куда я прихожу только спать, и у меня есть волосы только для того, чтобы болтаться на моей голове. И мне все равно, чистые они или нет".

паттинсон

Напомним, поседевший Брэд Питт напугал новой внешностью, теперь даже Джоли не узнает.

Как сообщала Politeka, Бен Аффлек изменился до неузнаваемости после тяжелой болезни: «Бэтмен уже не тот».

Также Politeka писала, что  Паттинсон, Питт, Клуни и другие звезды попали в рейтинг красавчиков: топ самых горячих мужчин планеты.