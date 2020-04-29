На экранах мы привыкли видеть голливудских звезд в самом лучшем виде, но артисты тоже не идеальны, и у многих есть весьма неожиданные недостатки
Рoliteka.net собрала знаменитостей с вредными привычками, за которые их близким приходится краснеть.
Голливудский актер и эталон мужской красоты Брэд Питт, как оказалось, тоже не без изъяна. Артист неоднократно заявлял, что постоянно ковыряет уши и нос. Даже на красных дорожках и во время интервью актер не может сдерживать эти привычки.
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Популярная певица Кэти Перри имеет серьезные проблемы с газами в кишечнике. Певица не раз говорила, что много пукает. Правда, Кэти и ее звездного жениха Орландо Блума это ничуть не смущает: что естественно, то не безобразно.
Меган Фокс с помощью пластической хирургии поработала над внешностью, но от мерзких привычек не отказывается. Звезда «Траснформеров» призналась, что постоянно разбрасывает грязную одежду и частенько забывает смыть за собой в туалете.
Бен Аффлек считается самым известным алкоголиком Голливуда. Из-за пагубной привычки Бен потерял семью, и роль Бэтмена ему больше не светит. Сейчас актер вернулся к нормальной жизни после очередного курса реабилитации и крутит роман с на 16 лет младшей актрисой Аной де Армас.
Роберт Паттинсон часто появляется на публике с грязной головой и неприятным запахом тела. Звезда "Сумерек" признался, что не любит гигиенические процедуры.
Паттинсон совсем не стыдится своей неряшливости: "Я не убираю квартиру, потому что мне наплевать. У меня есть квартира, куда я прихожу только спать, и у меня есть волосы только для того, чтобы болтаться на моей голове. И мне все равно, чистые они или нет".
Напомним, поседевший Брэд Питт напугал новой внешностью, теперь даже Джоли не узнает.
Как сообщала Politeka, Бен Аффлек изменился до неузнаваемости после тяжелой болезни: «Бэтмен уже не тот».
Также Politeka писала, что Паттинсон, Питт, Клуни и другие звезды попали в рейтинг красавчиков: топ самых горячих мужчин планеты.