Главный герой знаменитого шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк устроит девушкам индивидуальные свидания, которых ждали все

В новом эфире шоу Макс устроит долгожданные индивидуальные свидения с Викой и Дашей.Уже первого мая поклонники увидят, как Макс проведет необычное свидание с Дашей, которая на прошлой церемонии роз была на волоске от того, чтобы покинуть проект. Михайлюк же, как оказалось, пригласил участницу в Египет на индивидуальное свидание, чем немало заинтриговал девушку.

Как известно, в прошлый раз она думала, что проект для нее закончен, уже тогда она садилась в машину, чтобы уехать, но там ее ждал сюрприз – плюшевый мишка и билет в Египет. В тайне от всех участниц Макс и Даша проведут целый день на курорте на свидании (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

А вот второе индивидуальное свидание на этой неделе достанется Вике. Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

«Моя цель – проиграть все наши деньги. Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино – это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению», – поделится идеей свидания Макс.

Отметим, недавно одна из-самых популярных участниц проекта Холостяк рассказала о том, какие пластические операции она делала и почему решилась на изменения внешности. Как выяснилось, не выдержав «не идеального внешнего вида» звезда сделала ринопластику носа и таким образом осуществила свою мечту.

Сама Дана говорит, что не скрывает фактов: она правда сделала ринопластику:

«Даже скажу больше: я в определенной степени горжусь этим. Почему? Потому что это с детства была моя мечта и цель. И я самостоятельно без чьей-либо финансовой помощи осуществила эту мечту», – объяснила Дана.

После она отметила, что решение было вызвано именно из-за ее эстетического чувства, она считает себя любителем «глазами» и как владелица модельного агентства привыкла выискивать изъяны:

«За 10-15 секунд я вижу каждый элемент асимметрии на лице человека. И вот я постоянно видела свой асимметричный нос, – рассказала участница. – Встречала комментарии, что я и скулы себе сделала, и губы, и уши! За период после участия в съемках «Кохання на виживання». Спасибо за такие случайные комплименты. Я рада, что за 4 года мне удалось настолько лучше внешне выглядеть, что кажется, будто нож пластического хирурга побывал везде».

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой

Также Politeka сообщала, что невеста Холостяка Добрынина показала, что ждет жениха в свадебном платье