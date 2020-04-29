В сети всплыли раритетные снимки покойной Жанны Фриске времен ее выступлений с «Блестящими»
Как сообщает Politeka.net, архивными фотографиями на своей странице в Инстаграм поделился звездный стилист Влад Лисовец, который в прошлом работал с популярной российской группой «Блестящие».
На одном из опубликованных им снимков стилист сидит на диване рядом с Фриске. Они повернулись лицом друг к другу и притворяются, что вот-вот поцелуются.
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Еще на одном фото Фриске запечатлена в компании всех остальных «Блестящих».
В комментариях к снимкам многие пользователи признаются, что до сих пор скучают по Фриске, которая в 2015 году скончалась после продолжительной борьбы с раком.
«На четвертой фотографии Жанна Фриске? Либо похожа девушка, либо я уже закарантинилась», «Жанна...такая она была космическая... до сих пор думаю, что ее просто спрятали от нас и она тихо счастлива где-то очень далеко», «Какие трогательные моменты! Владислав, благодарю за возможность заглянуть в ваше интересное прошлое», «Жанночка. Моя любимая певица. Я часто кручу ее песню А на море белый песок, правда всегда плачу. Уж очень мне ее жалко», «Жанночка! Какая же она красавица!», «Жанна просто королева», - пишут поклонники певицы в комментариях.
Напомним, сестра Жанны Фриске в прозрачном наряде прижала друга к груди: "Как же повезло".
Как сообщала Politeka, Наталья Фриске потрясла яркой внешностью, накрасившись как сестра: "Вторая Жанна".
Также Politeka писала, что всплыла скандальная правда из личной жизни Жанны Фриске: "Не любила Шепелева".