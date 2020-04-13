33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра покойной певицы и актрисы Жанны Фриске, обескуражила эффектной внешностью

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала за рулем авто. Многие говорят, что Наталья как две капли воды похожа на свою звездную сестру, умершую в 2015 году из-за рака. Судя по всему, это фото тому подтверждение.

Так, Наталья предстала в серо-зеленой куртке, замотав шею "леопардовым" шарфом темно-розового оттенка. Девушка сделала селфи, засняв лицо крупным планом.

"Самое лучшее, чем ты можешь помочь миру, — это успокоить свой ум", - написала Фриске в соцсети.

За считанные часы пост собрал почти 2 000 "лайков". Своей яркой внешностью, благодаря удачному макияжу и идеальной укладке, она действительно напомнила Жанну, что и отметили пользователи в комментариях.

"Вторая Жанна😍"

"Красотка, будь счастлива, очень надеюсь, что Платоша будет жить с вами, будьте счастливы, здоровья вашим родителям)) Жанночка всегда с вами 💙🤗"

"Красавица 😍"

"Просто, улетная🔥"

"Боже какая красивая))))😍"

"Жанина улыбка"

"Как же тут на Жанну похожа🙈я сначала подумала это она"

Ранее мы сообщали, Наталья поделилась кадрами в Инстаграм, снятыми во время отпуска на Шри-Ланке. Красотка предстала на песчаном пляже в вязаном купальнике: топе с бахромой и трусиках - черного и соломенного оттенков. Фриске прохаживалась по пляжу, соблазняя шикарной фигурой, и ни на секунду не прекращая улыбаться.

"Копия Жанны. Как же вы похожи💖"; "Я думала это Жанна"; "Вы тут очень похожа на Жанну🙏😍", - поклонники ее умершей сестры не перестают удивляться их схожестью.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».