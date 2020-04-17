33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра покойной российской певицы и актрисы Жанны Фриске, умилила публику фото с четвероногим другом

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в весьма откровенном наряде с небольшим песиком бело-коричневого окраса.

Наталья расположилась лежа на кровати в полупрозрачной футболке белого цвета, сквозь которую отчетливо виднелся черный бюстгальтер. При этом красотка прижала к груди своего питомца.

Поклонники моментально кинулись обсуждать кадр. Стоит ли говорить, что почти все "призы" достались собачке, несмотря на попытки Фриске привлечь внимание к себе - чего только стоит жаркий ракурс.

"Мамин малыш🥰", - подписала фото Наталья.

"Как же повезло малышу 😍 "; "Наташа🌝👍Вы роскошная)А мамин малыш просто мимимишечка ❤️"; "Такие сладкие 😘😘😘"; "Какое маленькое счастье 😍", - писали в комментариях.

Ранее мы сообщали, сестра Фриске потрясла элегантным образом, опубликовав фото, на котором она за рулем авто. Девушка предстала в серо-зеленой куртке, замотав шею "леопардовым" шарфом темно-розового оттенка.

Многие говорят, что Наталья как две капли воды похожа на Жанну, умершую в 2015 году из-за рака. Судя по всему, это фото тому подтверждение.

"Боже какая красивая))))😍"; "Жанина улыбка"; "Как же тут на Жанну похожа🙈я сначала подумала это она", - оставили отзывы пользователи.

Также мы писали, недавно пиар-директор Жанны Фриске, Ася, которая работала с ней во время съемок дилогии "Ночной дозор" (2004 год) и "Дневной дозор" (2006 год), заявила, что знаменитость не любила отца своего ребенка - телеведущего Дмитрия Шепелева.

По словам Аси, Жанна влюблялась и заводила романы с другими мужчинами прямо у нее на глазах. В какой-то момент у знаменитости появилась большая слава и богатство, и ей захотелось завести семью. Тут-то и подвернулся обаятельный Шепелев.

Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.

Также Politeka писала, что стало известно о бегстве мужа Фриске Шепелева с сыном: "Лучше так, чем..."