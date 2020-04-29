Ани Лорак поделилась трогательным совместным снимком со своей маленькой дочерью

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, проживающая в России, поделилась новым снимком со своей восьмилетней дочерью Софией в разделе Сториз.

После развода с Муратом Налчаджиоглу Лорак пришлось делить время, которое она проводит с дочерью, с бывшим мужем. Возможно, это заставило певицу больше ценить милые семейные моменты, ведь теперь Лорак чаще делится с поклонниками соответствующими кадрами.

В этот раз она опубликовала трогательное черно-белое фото, на котором целует Софию в щечку. Девочка сидит у певицы на коленях и обнимает ее за шею. Волосы девочки заплетены в аккуратные косички, в то время как ее мама завязала свои в низкий хвост. Дочь и мать выглядят спокойными и умиротворенными.

К сожалению, поклонники Лорак не смогли прокомментировать этот снимок из-за отсутствия такой возможности в разделе Сториз.

Ранее мы писали, что Лорак показала в социальной сети Инстаграм необычное видео с повзрослевшей красавицей-дочерью Софией.

В Москве прошла премьера мультфильма «Тролли. Мировой тур». По этому поводу звезда с гордостью показала дочь в образе принцессы. Образ дополнили белые кроссовки. Личико Софии украшали стразы.

«Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка», – коротко подписала новый ролик в Инстаграм Каролина. Пользователи тут же отреагировали и написали сотни комментариев в адрес мамы и дочери.

Напомним, Лорак показала повзрослевшую дочь в образе стильной принцессы.

Как сообщала Politeka, Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти: "Каролина, определись".

Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова.