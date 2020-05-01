Черноволосые красавицы способны очаровывать и влюблять в себя, и украинские звезды, безусловно, обладают этим талантом

Politeka.net вспомнила самых ярких брюнеток украинского шоу-бизнеса, которые любят засветить лишнее и выставить напоказ в глубоком декольте свои прелести.

Экс-ВИА Гра Надежда Мейхер долгое время была самой соблазнительной участницей трио благодаря своей невероятной фигуре и пышным формам. Красотка и сегодня будоражит фантазию тысяч мужчин, ведь остается женственной и обворожительной.

Настя Каменских хоть и вышла замуж, старается поддерживать свой соблазнительный образ. На концерты Настя одевает довольно откровенные наряды, которые подчеркивают ее точеную фигуру.

Украинская певица Ани Лорак любит сдержанные наряды, но иногда позволяет себе пошалить. Красотка имеет отличную фигуру – все наряды смотрятся на ней превосходно.

Солистка «НеАнгелов» Виктория Смеюха обладает не только необычным голосом, но и яркой внешность. Звезда занимается спортом, благодаря чему имеет очень красивую фигуру. Смеюха любит делиться фотографиями в купальниках и роскошных нарядах.

Экс-солистка «Никиты» Даша Астафьева давно заработала титул одной из самых красивых и желанных женщин Украины. Звезда часто делится откровенными снимками и не стесняется своего тела. Она даже снималась для журнала Playboy.

Еще одна экс-ВИА Гра Санта Димопулос тоже способна покорить своей красотой кого угодно.

Напомним, что Астафьева в сетке забыла про стыд и устроила развратные танцы: «Воу, воу, полегче».

А еще Politeka писала, что Каменских рассказала, какими сладостями соблазняет Потапа: "Балую его...".

Также Politeka сообщала, что сочная Мейхер обтянула пышные формы кожей ради горячих кадров: "Превосходно".