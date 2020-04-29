Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, які смачні страви допомагають їй худнути вдома
Артистка вирішила провести спеціальний марафон для дівчат після численних коментарів під її постами з серіями тренувань будинку. Зірка зрозуміла, що проводити періодичні тренування в соціальній мережі Instagram їй мало і підготувала теми на кожен день, які вона хоче обговорити з фанатами в найближчий місяць, пише Рoliteka.net.
Так, в цей раз Анастасія розповіла про топі смачних страв, які вона намагається готувати вдома для того, щоб схуднути і підбадьорити організм:
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«Як і обіцяла, поділюся рецептами корисних завракобедов і моїх улюблених пп-солодощів! Все це я готую не часто, але іноді все ж балую себе такими корисними стравами! Зберігайте, щоб не втратити 📎
🥑Соус гуакамоле. Моя велика мексиканська любов!
Розминаємо виделкою 1 авокадо
Видавлюємо зверху 2 ч. л. лимона
Подрібнюємо 1-2 зубчики часнику
Ріжемо маленькими кубиками 1 помідор
Додаємо дрібно порізану кінзу - 1-2 гілочки і дрібно нарізану ¼ частина червоної або ріпчатої цибулини
Солимо (половина ч. л.)
Їмо як салат до м'яса на грилі, слабосоленої риби, яєчні, або мажемо на цільнозерновий хліб
🍲Митболы з куркою і кабачком
Подрібнюємо в блендері 1 курячу грудку
Додаємо 1 дрібно нарізаний або кабачок натертий
Додаємо за смаком сир (твердий нежирний/ сир 0-5 %/ м'який сирний)
Солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком
Запікаємо в духовці 25 хвилин при 180%
🐟Риба в духовці або на грилі з дуже смачним соусом
Беремо рибне філе (у мене це зазвичай сібас, дорадо) або будь-яка інша біла риба
Робимо соус : 1 ст. л французької гірчиці змішати з 1 ст. л. соєвого соусу.
Маринуємо рибу в цьому соусі 40 хвилин і потім запікаємо 15 хвилин при 180%
🍡А тепер солодощі, які в помірних кількостях не позначаться на фігурі і будуть корисні для організму :
🌰 ПП-цукерки
100 г кураги
100 г будь-яких нежареных горіхів (горіхи завжди потрібно замочувати у воді перед вживанням)
100 г фініків (шукайте матові, а не варені в цукровому сиропі)
Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері і формуємо маленькі кульки. Обвалюємо в кунжуті/кокосовій стружці/порошку какао, а краще - кэроба Зберігаємо в холодильнику
🍨ПП-морозиво
1 авокадо
50 г будь-яких сирих горіхів
цедра половини лайма (можна лимона)
100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 1 банан
1 ст. л. сиропу агави або меду
Всі інгредієнти разом подрібнюємо в блендері, перекладаємо отриману масу у форми і заморожуємо на 3-4 години. Морозиво виходить ніжне, вершкове і дуже смачне!», розповіла під постом Анастасія.
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