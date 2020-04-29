Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, які смачні страви допомагають їй худнути вдома

Артистка вирішила провести спеціальний марафон для дівчат після численних коментарів під її постами з серіями тренувань будинку. Зірка зрозуміла, що проводити періодичні тренування в соціальній мережі Instagram їй мало і підготувала теми на кожен день, які вона хоче обговорити з фанатами в найближчий місяць, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Анастасія розповіла про топі смачних страв, які вона намагається готувати вдома для того, щоб схуднути і підбадьорити організм:

«Як і обіцяла, поділюся рецептами корисних завракобедов і моїх улюблених пп-солодощів! Все це я готую не часто, але іноді все ж балую себе такими корисними стравами! Зберігайте, щоб не втратити 📎

🥑Соус гуакамоле. Моя велика мексиканська любов!

Розминаємо виделкою 1 авокадо

Видавлюємо зверху 2 ч. л. лимона

Подрібнюємо 1-2 зубчики часнику

Ріжемо маленькими кубиками 1 помідор

Додаємо дрібно порізану кінзу - 1-2 гілочки і дрібно нарізану ¼ частина червоної або ріпчатої цибулини

Солимо (половина ч. л.)

Їмо як салат до м'яса на грилі, слабосоленої риби, яєчні, або мажемо на цільнозерновий хліб

🍲Митболы з куркою і кабачком

Подрібнюємо в блендері 1 курячу грудку

Додаємо 1 дрібно нарізаний або кабачок натертий

Додаємо за смаком сир (твердий нежирний/ сир 0-5 %/ м'який сирний)

Солимо, перчимо, додаємо спеції за смаком

Запікаємо в духовці 25 хвилин при 180%

🐟Риба в духовці або на грилі з дуже смачним соусом

Беремо рибне філе (у мене це зазвичай сібас, дорадо) або будь-яка інша біла риба

Робимо соус : 1 ст. л французької гірчиці змішати з 1 ст. л. соєвого соусу.

Маринуємо рибу в цьому соусі 40 хвилин і потім запікаємо 15 хвилин при 180%

🍡А тепер солодощі, які в помірних кількостях не позначаться на фігурі і будуть корисні для організму :

🌰 ПП-цукерки

100 г кураги

100 г будь-яких нежареных горіхів (горіхи завжди потрібно замочувати у воді перед вживанням)

100 г фініків (шукайте матові, а не варені в цукровому сиропі)

Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері і формуємо маленькі кульки. Обвалюємо в кунжуті/кокосовій стружці/порошку какао, а краще - кэроба Зберігаємо в холодильнику

🍨ПП-морозиво

1 авокадо

50 г будь-яких сирих горіхів

цедра половини лайма (можна лимона)

100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 1 банан

1 ст. л. сиропу агави або меду

Всі інгредієнти разом подрібнюємо в блендері, перекладаємо отриману масу у форми і заморожуємо на 3-4 години. Морозиво виходить ніжне, вершкове і дуже смачне!», розповіла під постом Анастасія.

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