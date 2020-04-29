Українська виконавиця Даша Астаф'єва вразила фанатів непристойними танцями, які влаштувала просто на столі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, співачка в одному халаті і вбранні у сітку влаштувала непристойні танці просто на камеру, демонструючи всім ідеальне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Воу, воу, легше», «Приголомшливий кліп... ! Даша Завжди ні Сравненная!!!», «щось раптом перехопило подих. Це не синдром коронавіруса?», «Ваааау Оушииииииит!», «Так а в більярд хоч пограли ?)», - пишуть вони.

До цього ми писали, що популярна українська співачка Даша Астаф'єва блиснула перед фанатами розкішним тілом в сукню, яка вирішила зняти.

Так, співачка позує сидячи на камеру, приспустивши сукню. Як можна помітити, співачка позує повністю без білизни, демонструючи на камеру елегантні вигини.

Сам знімок ніяк не підписаний, а оскільки співачка викинула його у себе в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня.

Крім того Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі.