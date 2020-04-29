Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала форми в шкірі

На фото Мейхер показала себе в шкіряної спідниці і топі, доповнивши образ босоніжками на великому підборах. Співачка підняла руки вгору і посміхалася на камеру, а на другому фото показала, як виглядає п'ята точка в шкірі. Надія стояла біля вікна, яке наповнило фотографії світлом і додало їм особливої ніжності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже 200 лайків і написали кілька коментарів, в яких відзначили красу співачки.

Повідомлялося, що Надя Мейхер-Грановська показала розкішні форми в сукні з вирізом.

Так, співачка позує в пікантному сукня з вирізом, демонстративно нагнувшись і показавши на камеру, ніж її нагородила природа. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Вау, краса», «Яка гарна!!!», «Яка життєрадісна фотографія», «розкішне тіло», - пишуть вони.

Повідомлялося, що Надія Мейхер-Грановська поділилася з фотографією відпочинку.

Мейхер зробила селфи, на якому видно, що артистка зовсім схудла і виглядає дуже болісно. Судячи з геопозиции, артистка перебуває у Волочиську Хмельницької області. Як відомо, Мейхер народилася в селі Збручовка, Волочиського району. Ймовірно, на Великдень Мейхер вирішила поїхати до своїх родичів.

«У кожного з нас на світі є місця,

Куди ми приходимо на мить усамітнитися», - підписала Мейхер пост рядками з пісні Ігоря Талькова.

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