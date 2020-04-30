Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покрасовалась в необычных в мини-шортах

Звезда предстала сидящей на красном кресле возле стола, пишет Politeka.net. Данное фото было обнародовано в Инстаграм фанатами звезды.

На снимке Ольга предстала в черной майке с ярким принтом. Вырез на наряде сбоку едва не открывал виды на прелести звезды.

Красотка развалилась в кресле, на ней были белые шортики, которые она натянула на талию. Одежда идеально подчеркнула аппетитные формы певицы.

Оля смотрела вбок, она улыбалась. Макияж с акцентом на глаза подчеркнул красоту артистки.

"Игра чувств", - подписано фото.

За 19 часов пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Оля не скучай❤️", "Сколько же в тебе секса и страсти ...", "Ты такая красивая, я люблю тебя 🤗", "Игра с огнём 🔥", "Я не поклонник вашего творчества, но вы просто прекрасны", "А можно к тебе приехать в гости", "Красотка Оля 🔥🔥🔥", "На расслабоне👍", "Ты такая классная", "Ольга ты просто бомба. Я кайфую от тебя 👍", "А шортики 🔥", "Зайка о чем задумалась💋💋💋💋💋", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина предстала в блузе с короткими рукавами, которая держится на плечах. Видно, что наряд имел цветочный принт и был коротким, ведь оголил поясницу красотки.

Также на Ольге были черные облегающие брючки, которые идеально подчеркнули ее великолепные "богатства".

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина поиграла прелестями на камеру, позируя возле зеркала, на которое нанесла подпись помадой.

На одном из снимков артистка сложила губки уточкой. В общем фото получилось очень горячим.

Напомним, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах.

Также Politeka писала, что горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото.