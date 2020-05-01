Сегодня пластикой уже никого не удивишь, она стала настолько доступной, что многие украинцы могут себе это позволить. Поэтому украинские звезды все чаще обращаются за помощью к пластическим хирургам

Politeka.net вспоминала, кто из украинских знаменитостей кардинально менял свое лицо при помощи пластики, и как они выглядели до нее.

Украинская певица Алина Гросу сильно изменилась благодаря уколам красоты и хирургическому вмешательству. Ее лицо в один момент стало кукольным, что конечно невозможно без пластики.

Светлана Лобода очень сильно изменилась благодаря хирургам. Это отлично видно по ее старым фотографиям, где у певицы горбинка на носу и совсем другой овал лица.

Певица Таисия Повалий, которая пытается строить карьеру в России, очень сильно злоупотребляла пластикой. Особенно в последнее время. 55-летняя звезда сделала себе лицо без единой морщинки.

Ирина Билык тоже обращалась к пластическим хирургам. Ее кукольное лицо в 50 лет – их заслуга. Сама же певица утверждает, что не ложилась под нож хирурга, а всего лишь делала процедуры по омоложению. Но звезду, как и Лободу, выдает нос, на котором исчезла горбинка.

Эффектная блондинка Екатерина Бужинская тоже перекроила себя, чтобы быть похожей на современных девушек. Результат на лицо.

Напомним, что Лобода похвасталась, как похудела за время карантина: "Учись, Каменских!".

А еще Politeka писала, что Гросу рассорила украинцев неожиданной сменой имиджа: "Господи, зачем....".

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык рассказала, на какие жертвы пошла ради сына: "Готова была продать...".