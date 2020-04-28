Відома співачка Світлана Лобода влаштувала на вулиці тренування, показавши, як отримати форми мрії

В цей раз знаменита артистка з'явилася на серії нових фото в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, зроблених під час чергового тренування. Струнке тіло молодої артистки і мами двох діток викликає багато заздрості в мережі, тому зірка вирішила показати, що ніякого надприродного секрету в її схудненні немає, вона просто багато тренується, повідомляє Politeka.

Світлана показала в домашньому вигляді і новому спортивному костюмі, як займається на свіжому вздухе, як хитає стегна і призводить у форму сідниці. Сама артистка позувала без макіяжу і не дивилася в об'єктив під час тренування.

Також зірка почала працювати зі спеціальною фітнес-гумкою, показавши, як правильно "наприседать" горішок мрії.

Зазначимо, останнім часом Світлана кожен день публікує серію кадрів, знятих на тренуванні, і показує, які вправи краще, як їх виконувати і що краще робити в першу чергу. Цей раз не став винятком. Сьогодні зірка продемонструвала вправи для сідничних м'язів, для спини і преса.

Також знаменита артистка вирішила представити в соціальній мережі Instagram новий відеоролик зі своїми двома дівчатками - дочкою Євангеліною і малятком Тільда. Артистка вирішила показати, як проводить карантинні будні разом з родиною в ліжку.

Схоже, новим роликом зірка вирішила показати, як не впадати в зневіру і забути про негаразди. Допомагають їй в цьому Тільда і Єва. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка представила ролик, на якому постала в домашньому вигляді разом з дівчаткам.

Обличчя малятка Тілі зірка, звичайно ж, не показала, а повернула дитину до неї спиною. Примітно, що батьком дівчинки вважають знаменитого співака Тілля Ліндеманна, з яким Світлані вже не перший рік приписують роман.

«Саме добрий ранок. Малятка», – написала під роликом співачка.

Ось що відповіли користувачі:

«Ааа, яке оригінальне відео! Правда мене після нього штормить, вестибулярний апарат ні до біса😂», «Взу, щось новеньке😍❤️», «гарний ранок починається не з кави, а з Ваших постів😍💕☝🏻», «Голова закрутилася 🤗😂», «Навіть тут милота відео зашкалює😍 я не можу....😍😍😍», «таке миле відео, я не могууу😍😍😍😭😭🙌», «щоранку б так починалося🥰 Заряд гарного настрою на весь день❤️».

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців