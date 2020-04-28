Відома співачка Аліна Гросу здивувала несподіваною зміною іміджу після масової критики шанувальників

Як відомо, кілька тижнів тому Аліна влаштувала експеримент і відрізала свої довгі світлі локони під подовжене каре. Дівчина отримала масу коментарів в Instagram про те, що зміна іміджу їй не пішла на користь і тепер вона виглядає не так ефектно, як раніше. Схоже, молоая співачка прислухалася до порад фоловерів і зважилася на чергову зміну в зовнішності, повідомляє Politeka.

За словами артистки, вона подивилася більше трьох тисяч коментарів і вирішила, що вона справді виглядає краще з довгими локонами. Прийнявши для себе важливе рішення, дівчина заявила, що хоче показати, як думка шанувальників для неї важливо і наростила світлі пасма знову.

«Люблю вас❤️ і дякую вам за пораду:) Так мені все-таки краще?)) як вважаєте?)», - пише під новим відео зірка.

Ось що відповіли зраділі фанати:

«Я люблю тебе дуже сильно,ДУЖЕ красива ипричоска класна💓💋🌞», «Супер 👏 👍❤️🌸🌸🌸Блонді 💖🔥», «Дуже класно з довгим волоссям і блондинкою тобі супер👍👍😍😍», «Ааа,Аліночка мої улюблені довге волосся💖💖💖💖», «Наростила волосся Аліночка?», «Гарно, але з трішки коротшими взагалі бомба👍».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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