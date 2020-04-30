Известная украинская модель Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", предстала в красивом ярком образе
Звезда опубликовала в Инстаграм снимок, на котором блистала в розовом костюме, пишет Politeka.net.
Наряд имел маленький топик, который обтянул ее упругую грудь, а его глубокое декольте сделало еще больший акцент на аппетитных прелестях. На шее звезды сверкала крупная цепочка.
Кроме того, благодаря длине топика можно было насладиться видами на тонкую талию и упругий пресс.
Лера Держала в руке телефон, она закинула волосы набок. Яркий макияж с розовыми тенями и черной стрелкой, а также с блеском на губах сделали образ сочнее.
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"Как-то мне @annchuk дала костюмом на Хто зверху) Он там не засветился, но засветился в другом ролике, который я надеюсь вы скоро увидите 🙌🏻🔥 Mua: @khomyakovamua", - подписала фото актриса.
За час пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Вы очень красивая ❤️😘", "Вот это пресс 😍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Лера Товстолес позировала в кроссовках и розовых шортиках, усевшись на пятую точку. Образ Товстолес дополнила весенней курткой и стильными очками.
Для более соблазнительного фото, звезда приоткрыла рот и положила в него палец.
Ранее мы писали, что Лера Товстолес позировала в полушубке и черном купальнике или белье. Образ модель дополнила черной кожаной юбкой.
Волосы у звезды были в этот раз распущены. Интересно, что на фоне можно увидеть тени двух женщин - актрисы и еще кого-то.
"3 года назад. Женщина 2017 года. Тени просто супер, силуэт", - подписано фото.
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