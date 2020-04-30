Известная украинская модель Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", предстала в красивом ярком образе

Звезда опубликовала в Инстаграм снимок, на котором блистала в розовом костюме, пишет Politeka.net.

Наряд имел маленький топик, который обтянул ее упругую грудь, а его глубокое декольте сделало еще больший акцент на аппетитных прелестях. На шее звезды сверкала крупная цепочка.

Кроме того, благодаря длине топика можно было насладиться видами на тонкую талию и упругий пресс.

Лера Держала в руке телефон, она закинула волосы набок. Яркий макияж с розовыми тенями и черной стрелкой, а также с блеском на губах сделали образ сочнее.

"Как-то мне @annchuk дала костюмом на Хто зверху) Он там не засветился, но засветился в другом ролике, который я надеюсь вы скоро увидите 🙌🏻🔥 Mua: @khomyakovamua", - подписала фото актриса.

За час пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Вы очень красивая ❤️😘", "Вот это пресс 😍🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес позировала в кроссовках и розовых шортиках, усевшись на пятую точку. Образ Товстолес дополнила весенней курткой и стильными очками.

Для более соблазнительного фото, звезда приоткрыла рот и положила в него палец.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес позировала в полушубке и черном купальнике или белье. Образ модель дополнила черной кожаной юбкой.

Волосы у звезды были в этот раз распущены. Интересно, что на фоне можно увидеть тени двух женщин - актрисы и еще кого-то.

"3 года назад. Женщина 2017 года. Тени просто супер, силуэт", - подписано фото.

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