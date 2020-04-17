Красотка-блондинка из «Женского квартала» Лера Товстолес спряталась в кладовке, где и попала в кадр фотографа

Интересный снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Лера стоит в плаще, под которым, судя по всему, ничего больше нет. Девушка спряталась в подсобке или гардеробной, оголив плечи и засветив голую ножку. Чем занималась звезда в темной кладовке не ясно, но фото выглядит очень пикантно.

За 40 минут под постом артистки оставили более 300 лайков.

«Балдеж», - написал Лере один из подписчиков.

Ранее мы писали, что Лера Товстолес похвасталась красивым телом, опубликовав домашнее фото. На снимке звезда позировала в светлом топе и темных брюках-клеш. Одна из бретелек топа, соскользнула с плеча, что придало образу некой пикантности. В глаза бросаются рельефы и изгибы артистки - ее тонкая талия и упругий живот.

Как известно, Лера Товстолес играет в «Женском квартале». Ее актерское амплуа – это роли любовниц, моделей и копов. Лера выросла в Днепре, где строила модельную карьеру. До «Женского квартала» она принимала участие в других проектах студии «Квартал 95» - «Лиге смеха» и «Рассмеши комика». КВН ее покорил еще во время учебы в институте, где она впервые вышла на сцену.

Напомним, что страстная блондинка из "Квартал 95" пошалила в ванной: "Что за разврат".

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