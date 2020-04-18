Звезда "Квартал 95", модель и артистка Лера Товстолес похвасталась красивыми формами во время утренней тренировки

Артистка, как известно, уже давно принимает участие в выступлениях, являясь частью группы в «Женском квартале». Чаще всего девушка играет в комичных постановках молодых красоток, моделей и вызывающих любовниц. До начала работы в юморном коллективе девушка была моделью, также иногда принимала участие в других проектах студии «Квартал 95» - «Лиге смеха» и «Рассмеши комика», передает Рoliteka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм девушка часто показывает кадры из провокационных фотосессий, яркие кадры со съемок шоу и любит делиться домашними видео с тренировок.

Во время карантина девушка находится дома, активно следит за собой и часто рассказывает, как занимается спортом утром:

«Не знаю как я раньше жила, без своих занятий йогой ❤️ Всех с добрым утром 🍳☕️», - написала Валерия под новым постом.

Ранее звезда опубликовала черно-белый снимок в Инстаграм. Красотка позировала в светлом топе и темных брюках-клеш. Одна из бретелек топа, соскользнула с плеча, что придало образу некой пикантности. Кроме того, нельзя не обратить внимания на рельефы артистки - ее тонкую талию и упругий живот.

Лера улыбнулась, закинув ногу на стул, тем самым расставив ноги.

В посте звезда призналась, что с наступлением весны ее балкон превращается в кухню, где она она завтракает. Также красотка рассказала, что данный снимок был сделан в рамках фотосессии и решила вместе с фотографом запустить моду #моякухня_fatforest.

"Подсела на аудиокниги, засыпаю под них отлично 😄 Месяц на карантине прошел) ничего не успела, все проныла. Артисты конечно всегда должны поддерживать общество и развлекать людей, дарить им счастье. Но на самом деле они же очень зависимы от контакта с людьми", - добавила Товстолес.

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