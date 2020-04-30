Известный украинский ведущий Владимир Остапчук поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения и засветил в сети детей короля российской поп-сцены

30 апреля знаменитый российский певец болгарского происхождения Филипп Киркоров отмечает свой 53-й день рождения. К многочисленным поздравлениям решил присоединиться и Владимир Остапчук, который опубликовал соответствующий пост в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

«Дорогой @fkirkorov. Поздравляю с Твоим днём и желаю, чтобы та теплота, кураж и искренность, которую Ты излучаешь, всегда возвращалась к Тебе сторицей. King is always King», - написал ведущий.

Свой пост он сопроводил снимком Киркорова на красной дорожке в компании своих детей – Аллы-Виктории и Мартина-Кристина. На снимке сам Киркоров позирует в вычурном синем костюме с многочисленными украшениями, в то время как его дети выбрали более скромные наряды в черно-белой гамме. Несмотря на свой юный возраст, брат с сестрой выглядят вполне уверенно и явно не смущаются светского мероприятия.

Под постом Остапчука тут же собралось множество комментариев. Многим украинцам не понравилось, что ведущий поздравляет российского певца.

«А Вова пограничников не хочет поздравить с профессиональным праздником??? Филиппа поздравляет, еще бы Путина поздравил с чем-то ...», «Рукалицо... Вова, ты гонишь??», «Филипп-шикарный папа!!», «Не мешайте Вове айфон отрабатывать», - пишут люди.

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