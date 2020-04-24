Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук случайно рассекретил личность свой новой любовницы

Как известно, несмотря на сотни любопытных комментариев поклонников, артист отказывается комментировать личную жизнь: «По поводу личной жизни не распространяюсь. Когда придет время и желание поделится этой стороной жизни, обязательно все вам расскажу». Однако внимательные пользователи сети Инстаграм смогли сами узнать личной его тайной возлюбленной, пишет Politeka.net.

Напомним, Владимир развелся со своей женой Еленой Войченко после почти 12 лет совместной жизни. Скандальный развод в ходе которого Елена расскзаала об изменах мужа не остался без внимания прессы. Не успели утихнуть споры в сети, как Владимир засветился с новой избранницей в неожиданном виде.

Так, избранницей Остапчука оказалась 33-летняя нотариус Кристина. Женщина также не комментирует новый роман, однако активно подогревает слухи с Остапчуком. Недавно они представили снимки, на которых видно, что Владимир и Кристина проводят карантин вместе в одной квартире.

Поговаривают, что Владимир и Кристина познакомились прошлым летом на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а нотариус - подружкой невесты.

Бывшая супруга Владимира даже успела прокомментировать новые отношения артиста:

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый, пожалуй, если не больше, по очередности. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю эту", - рассказывала ранее Елена.

До этого Остапчук рассказал, что сейчас у него появилось больше времени, и он пытается больше общаться с детьми.

Остапчукт отметил, что главное придумать развлечение для детей дома и тогда проблем не будет.

К примеру, можно написать и разрисовать книгу (сказку, или как старшая Эмилия — «Книгу шпионов»). Кроме того, есть наборы разрисовок, магические онлайн-шоу, игры на телефоне по типу «правда или действие».

Еще один совет от Остапчука, как провести время с детьми - ролевые игры по любимым мультикам. Так, шоумену довелось побыть принцессой Селестией из «Little Pony».

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