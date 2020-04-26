35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук взбудоражил сеть кадрами с предполагемой любовницей Кристиной
Как передает Politeka.net, Остапчук опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстал в необычной позе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"Воскресенье день ног", - подписал кадры Владимир.
На видео он лежит на животе с запрокинутыми на плечи "женскими ногами" - кому принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как в прочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. Остапчук в это время, активно используя мимику, притворяется, будто бы это его ноги и это он танцует.
За час ролик собрал более 57 000 просмотров и уйму комментариев. Пользователи гадают, кому могут принадлежать восхитительные ножки. Среди названных имен - упомянутая подружка Остапчука, загадочная девушка по имени Кристина, его бывшая жена Елена Войченко и даже украинская певица Оля Полякова.
Массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры
Русская Кардашьян едва удержала пышные формы в крохотном купальнике: Идеальный вид
Удар доллара, важное заявление Нацбанка и новые зарплаты – главное за ночь
Деньги украинцев под угрозой, вступает в силу новый закон: "Уже с 28 апреля изменится..."
"Я спочатку подумала що то ноги його доньки...поки та пані не почала ними махати і розставляти"
"Какую следующую часть тела твоей спутницы мы увидим? 😅"
"Класс🔥 Но чьи же это ноги?😎"
Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась
Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером
Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца