35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук взбудоражил сеть кадрами с предполагемой любовницей Кристиной

Как передает Politeka.net, Остапчук опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстал в необычной позе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Воскресенье день ног", - подписал кадры Владимир.

На видео он лежит на животе с запрокинутыми на плечи "женскими ногами" - кому принадлежат прелести - остается загадкой, лица красотки, как в прочем и остального тела, не видно. Девушка смело расставляет ножки и "танцует" в такт музыке. Остапчук в это время, активно используя мимику, притворяется, будто бы это его ноги и это он танцует.

За час ролик собрал более 57 000 просмотров и уйму комментариев. Пользователи гадают, кому могут принадлежать восхитительные ножки. Среди названных имен - упомянутая подружка Остапчука, загадочная девушка по имени Кристина, его бывшая жена Елена Войченко и даже украинская певица Оля Полякова.

"Я спочатку подумала що то ноги його доньки...поки та пані не почала ними махати і розставляти"

"Какую следующую часть тела твоей спутницы мы увидим? 😅"

"Класс🔥 Но чьи же это ноги?😎"

"Король провокації!"



"Бідна жінка"

"Хорошие ножки.👍"

"Вот это растяжечка👏"

"Может я большой оптимист, но кажется что ножки Елены Войченко😇"

"Ноги Полякової. Інфа сотка)))"

Ранее мы сообщали, несмотря на сильное любопытство поклонников, Остапчук отказывается комментировать личную жизнь: «По поводу личной жизни не распространяюсь. Когда придет время и желание поделится этой стороной жизни, обязательно все вам расскажу». Однако внимательные пользователи смогли сами узнать о тайной возлюбленной Владимира.

Так, избранницей Остапчука оказалась 33-летняя нотариус Кристина. Женщина также не комментирует новый роман, однако активно подогревает слухи с Остапчуком. Недавно они представили снимки, на которых видно, что Владимир и Кристина проводят карантин вместе в одной квартире.