Телеведущий и шоумен Владимир Остапчук попал в скандал после необычного видео с новой любовницей

Как известно, несмотря на сотни любопытных комментариев поклонников, артист отказывался комментировать свой развод, а также начало отношений с новой возлюбленной, личность которой он так долго скрывал. Недавно Остапчук представил ролик, в котором улегся на пол и закинул себе на плечи стройные ноги возлюбленной. Вместо положительных комментариев артист ожидаемо попал под гнев сети, пишет Politeka.net.

После нескольких сотен гневных слов в свой адрес, Остапчук все же реши прокомментировать ситуацию, впервые после развода и начала новых отношений. По словам молодого мужчины, он просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ.

«С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение», – написал Владимир, отмечая, что бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.

Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.

«Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой. Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной.

Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме. Я разведён. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы», – написал мужчина, спровоцировав вторую волну комментариев под постом.

Напомним, избранницей Остапчука оказалась 33-летняя нотариус Кристина. Женщина также не комментирует новый роман, однако активно подогревает слухи с Остапчуком. Недавно они представили снимки, на которых видно, что Владимир и Кристина проводят карантин вместе в одной квартире.

Поговаривают, что Владимир и Кристина познакомились прошлым летом на свадьбе в Италии, где Остапчук был ведущим, а нотариус - подружкой невесты.

Бывшая супруга Владимира даже успела прокомментировать новые отношения артиста:

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый, пожалуй, если не больше, по очередности. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю эту", - рассказывала ранее Елена.

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