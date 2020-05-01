Наверное, у каждой звезды за плечами имеются неудачные образы

Так, однажды украинская певица Вера Брежнева ошарашила внешним видом. Звезда предстала в топе в виде железной сеточки, которая не смогла удержать грудь полностью.

Стилисты рекомендуют подогнать топ по фигуре, а также зафиксировать конструкцию с помощью бюстгальтера-невидимки, что предотвратит казусы с вываливанием, а также корсет не будет натирать, пишет yapokupayu.

Певица Дуа Липа предстала в не очень удачном платье. Корсаж стоял "колом", казалось платье создано, чтобы уродовать фигуру. Такой наряд лучше не надевать никогда.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер едва не упустила грудь из большого декольте. С такой проблемой помог бы справиться хороший бюстгальтер, либо менее активные движения во время пения.

Модель и актриса Мила Йовович подобрала неудачное платье для светского выхода. Бюст звезды был сжат, а пикантный вырез был настолько неудачным, что казалось под одеждой нет груди.

Такое платье спасет только портниха, которая может его перешить.

На фигуре Милы будет идеально смотреться наряд в стиле ампир — лиф с драпировками зрительно добавит недостающий объем груди.

Напомним, Надежда Мейхер позировала в лесу, демонстрируя на камеру невероятную внешность без макияжа. Красотка предстала в белой футболке, накинув сверху нечто похожее на кардиган.

Фотографию звезда решила сопровождать стихом поэта Александра Блока «Верю в Солнце Завета…».

«Красиво сказано», «Только у тебя такой бесподобный взгляд с привкусом таинственности», - написали в ответ пользователи сети.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.

Также Politeka писала, что знойная Надя Мейхер потрясла своими прелестями в королевском декольте: "Аж слюнки текут".