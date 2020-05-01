Наверное, у каждой звезды за плечами имеются неудачные образы
Так, однажды украинская певица Вера Брежнева ошарашила внешним видом. Звезда предстала в топе в виде железной сеточки, которая не смогла удержать грудь полностью.
Стилисты рекомендуют подогнать топ по фигуре, а также зафиксировать конструкцию с помощью бюстгальтера-невидимки, что предотвратит казусы с вываливанием, а также корсет не будет натирать, пишет yapokupayu.
Певица Дуа Липа предстала в не очень удачном платье. Корсаж стоял "колом", казалось платье создано, чтобы уродовать фигуру. Такой наряд лучше не надевать никогда.
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Бывшая солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер едва не упустила грудь из большого декольте. С такой проблемой помог бы справиться хороший бюстгальтер, либо менее активные движения во время пения.
Модель и актриса Мила Йовович подобрала неудачное платье для светского выхода. Бюст звезды был сжат, а пикантный вырез был настолько неудачным, что казалось под одеждой нет груди.
Такое платье спасет только портниха, которая может его перешить.
На фигуре Милы будет идеально смотреться наряд в стиле ампир — лиф с драпировками зрительно добавит недостающий объем груди.
Напомним, Надежда Мейхер позировала в лесу, демонстрируя на камеру невероятную внешность без макияжа. Красотка предстала в белой футболке, накинув сверху нечто похожее на кардиган.
Фотографию звезда решила сопровождать стихом поэта Александра Блока «Верю в Солнце Завета…».
«Красиво сказано», «Только у тебя такой бесподобный взгляд с привкусом таинственности», - написали в ответ пользователи сети.
Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.
Как писала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.
Также Politeka писала, что знойная Надя Мейхер потрясла своими прелестями в королевском декольте: "Аж слюнки текут".