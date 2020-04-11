Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое фото в Инстаграм

Мейхер на фото позирует в шикарном черном платье почти в пол. Образ она дополнила каблуками. Надежда стояла возле стены и немного наклонила голову, а также приподняла одну ногу, чтобы показать оголенную ногу в разрезе. На фоне можно увидеть винтажную мебель. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить 666 лайков и написали несколько комментариев.

"Надюша красотка", "Красивое платье", "Оно просто класс".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Надежда Мейхер в свой день рождения устроила соблазнительные танцы в откровенном наряде.

В разделе Сториз на странице певицы в Инстаграм появилось видео, в котором Мейхер показала свой откровенный танец перед зеркалом. Для этого «перфоманса» певица выбрала длинное шелковое платье глубокого фиолетового цвета. Глубокое декольте не могло не привлечь к себе внимание.

Сообщалось, что Надя Мейхер свела с ума видом в экстремальном декольте.

На фото Надя позирует в черном блестящем платье с внушительным декольте. Образ она дополнила украшениями на шее. Волосы у Мейхер были в этот раз по шею и растрепанными. На кадр наложен эффект, который придал ему старины. Певица позировала в ванной, скорее всего. Кадр, возможно, из 2013 года.

Напомним, роскошная Надежда Мейхер рискнула показать себя без макияжа

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