Все как на подбор

Легендарный женский коллектив ВИА Гра был основан в 2000 году. Неоднократно сменяя состав, группа продолжает активно гастролировать и сегодня

С 2002 года ВИА Гра всегда состояла из трех солисток, которых старались подбирать по цвету волос – блондинка, брюнетка и рыжая. Рoliteka.net решила вспомнить самых знойных брюнеток, которые пели в коллективе.

Одной из ключевых брюнеток ВИА Гры была и остается Надежда Мейхер. Она пела в группе с самого начала, покидая коллектив лишь во время беременности. На время отсутствия Мейхер ее несколько раз заменяли малоизвестными певицами, которые после возвращения дивы быстро забывались и оставались в тени Надежды. Сегодня пышногрудая брюнетка строит сольную карьеру.

Яркая Татьяна Найник заменила Мейхер в группе всего на несколько месяцев. Девушку очень расстраивал тот факт, что она была лишь запасной солисткой.

Ольга Романовская пропела в коллективе лишь год, но запомнилась поклонникам яркой внешностью.

Следующая брюнетка ВИА Гры Меседа Багаудинова продержалась в коллективе довольно долго. Они с Альбиной Джанабаевой даже выступали дуэтом пока группа искала блондинку на смену Вере Брежневой. Но затем в коллектив снова вернулась Мейхер.

Одна из самых ярких участниц трио - экзотическая Санта Димопулос. Она попала в ВИА Гру по приглашению Константина Меладзе прямо из «Фабрики звезд».

В нынешнем составе ВИА Гры брюнеткой выступает юная Ольга Меганская, которая поддерживает формат группы своими откровенными образами.

Напомним, что распутная экс-ВИА Гра поиграла своими «персиками» в тесном белье: «Кайфово».

Как сообщала Politeka, Меладзе не устоит: бесстыжая Эрика Герцег потрясла на камеру едва прикрытыми прелестями.

Также Politeka писала, что Мейхер мощно перепела хит Пугачевой и произвела фурор, видео: "Гордость Украины!".