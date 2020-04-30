Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова поделилась ярким снимком топлес

Популярная певица продолжает радовать поклонников новыми кадрами в своем Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз звезда поделилась весьма откровенным домашним снимком.

На фото Романова позирует топлес, прикрывшись лишь обложкой альбома Майкла Джексона. Певица буквально светится от счастья, демонстрируя на камеру свою идеальную улыбку.

«Ловлю солнечные лучи», - подписала фото Романова.

Под снимком тут же появилось множество комментариев, в которых люди засыпали звезду комплиментами.

«Класс!! Forever MJ!», «И я....с балкона», «Красотка», «Светишься Машуня», «Красивая», - пишут восторженные поклонники.

Ранее мы писали о том, что Романова опубликовала новое фото на странице в Instagram.

"Как много может сказать о девушке ее отражение в зеркале. Кто-то увидит слабость, а кто-то женскую силу", - отметила она в описании публикации.

Судя по всему, Миша Романова положила зеркало на пол, чтобы устроить экстравагантную селфи-сессию у себя дома. На одном из снимков певица задрала ногу и поставила ее в угол, пока фотографировала себя сверху. В этот момент широкий вырез черного платься с золотым орнаментом обнажило бедро во всех пикантных деталях.

На других фото Миша Романова практически лежит на зеркале. Ее волосы водопадом опускаются вниз, создавая иллюзию падения.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.