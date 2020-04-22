29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", осчастливила поклонников смелой фотосессией

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Красотка осмелела настолько, что решила показать свою "широкую душу" в расстегнутой чуть ли не до пупка рубашке. При этом звезда "забыла" надеть нижнее белье и засветила роскошный бюст.

Романова показала "самое опасное место в квартире 😂" - позируя возле открытого холодильника в клетчатой рубашке, которую завязала на талии, оголив плоский животик, и серых джинса. Миша не смогла удержаться от соблазна полакомиться яблоком, нутеллой и клубничкой.

Красотка активно жестикулировала руками, а также "стреляла" глазками и играла мимикой.

Менее, чем за сутки, пост собрал больше 10 000 "лайков". Многие пользователи согласились с Романовой, что кухня - действительно очень "опасное место". Некоторые пожаловались, что успели набрать за карантин лишние килограммы, не в силах устоять перед этой "напастью".

"Опять пивасик, Миша 🙄 На чёрный день? 😂 Это ведь ещё вреднее для фигуры, чем Нутелла"

"глаза разбегаются... 🔥🔥 Между левой и правой 😂❤️"

"Обворожительная💣😍"

"Смотри не съешь все, а то не влезешь в тот купальник"

"чёрная дыра😅😂😂"

"Как же вам блондинкой хорошо 🔥"

"Это точно,я с этим опасным местом набрала 5 кг🤦🏻‍♀️😂"

Ранее мы сообщали, Романова показала своего "супермена". Артистка умилила кадром, опубликованным в Инстаграм, на котором держит на руках своего маленького сына в костюме этого известного героя комиксов. Сама же молодая мамочка предстала в роскошном малиновом платье с будоражащим вырезом на груди.

Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".

Также Politeka писала, что распутная Миша Романова без нижнего белья показала, что у нее под свитером: "Как можно быть такой...".