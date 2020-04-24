Известная певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", показала свежий весенний образ

На фото Миша позировала только в круживном белье, другой одежды на ней видно не было. Романова была с распущенными волосами, которые эффектно смотрелись на фото. Можно частично заметить на кадре кружевной бюстгальтер. Соблазнительно накрашенные губы и нежный взгляд дополнили образ певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лирическая весна", - подписала лаконично фото Романова.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков под фотографией и написали несколько комментариев:

"Шикарная", "Супер-мега красотка", "Челки все-таки не хватает, очень красивая", "А в рост", "О, да".

Сообщалось, что 29-летняя украинская певица Миша Романова осчастливила поклонников смелой фотосессией.

Артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Красотка осмелела настолько, что решила показать свою "широкую душу" в расстегнутой чуть ли не до пупка рубашке. При этом звезда "забыла" надеть нижнее белье и засветила роскошный бюст.

Ранее мы сообщали, что Миша Романова взбудоражила откровенным фото.

Романова предстала в несколько распутном образе, несмотря на то, что держит на руках кроху. На ней бежевый плащ, который Романова расстегнула и как бы в попыхах подвязала поясом - так что взору фанатов открылся безумно красивый вид на ее глубокое декольте и другие упругие прелести.

Напомним, украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», надела шикарное платье

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